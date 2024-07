Freude und Wehmut zugleich Eine Grundschule zieht um

„Dass eine Schule nicht mit dem Bollerwagen umzieht, war uns klar. Es ist richtig viel Arbeit, aber wir freuen uns alle auch riesig“, sagt Konrektorin Sabine Roths, die von 1984 bis 1988 hier selbst zur Schule gegangen ist. Sie strahlt von einem Ohr zum anderen, ihre gute Laune und Energie stecken an. „Wir sind ein perfektes Team“, sagt sie über ihr 40-köpfiges Kollegium samt pädagogischen Fachkräften, Lehramtsanwärtern, FSJlern und Vertretungskräften. „Die Sommerferien werden verkürzt. Wir sind in der letzten Woche alle vor Ort und packen aus, was die Möbelwagen abgeladen haben, denn nur wir können ja unsere Fach- und Klassenräume und unser Lehrerzimmer einräumen.“