Neubau für 7,85 Millionen Euro Planungen der neuen Osburger Grundschule laufen auf Hochtouren – wann die Kinder einziehen sollen

Es geht voran mit dem Neubau der Grundschule Osburg. Vergangene Woche hat der Verbandsgemeinderat Ruwer in Waldrach einstimmig (27 Ja-Stimmen) mit einer Enthaltung beschlossen, die Entwurfsplanung mitsamt der Kostenberechnung freizugeben. Laut Tobias Reinhardt, zuständiger Architekt des mit der Planung beauftragten Büros MoRe, wurden einige kleinere Anpassungen vorgenommen. So wurden beispielsweise die Fassade des Schulkomplexes weiterentwickelt und der Küchenbereich sowie die Sanitäranlagen optimiert. Die Grundrisse bleiben unverändert.