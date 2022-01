Erbärmlicher Zustand : Grundschule Quint: Sanierung nicht in Sicht

Die Grundschule in Trier-Quint wurde in den 1960er Jahren gebaut, das Gebäude ist mittlerweile in einem erbärmlichen Zustand. Foto: Christiane Wolff

Trier Die Grundschule Trier-Quint ist in einem erbärmlichen baulichen Zustand. Und in der 1b fällt der Unterricht regelmäßig aus. Was ist da los in der Schule am Rande der Stadt?