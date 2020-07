Bildung : Mit neuen Möbeln ins neue Schuljahr

Trier-Feyen Der Förderverein der Grundschule Trier-Feyen erhält Spenden vom Rotary Club Trier, dem Ortsbeirat Trier-Feyen und Bürgern.

Nach zwei Schuljahren in einem provisorischen Ausweichquartier in Medard war die Grundschule Feyen im März mit einiger Verspätung in ihre neu renovierten und erweiterten Schulräume am alten Standort zurückgekehrt. Schüler, Eltern und Lehrer hatten sich sehr gefreut, endlich wieder in ihre Schule zurückzukönnen. Doch dann kam Corona und Schüler und Lehrer mussten der neuen Schule wieder fernbleiben. Mittlerweile sind sie wieder, mehr oder weniger, zurückgekehrt. So richtig genießen konnten die Schüler ihre neu renovierten Klassen bei den ganzen Restriktionen und den wenigen Schultagen noch nicht. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Grundschule hat viel Unterstützung erhalten.