Antrag auf Ganztagsschulbetrieb Heiligkreuz: Betreuung für alle schon ab Sommer 24?

Rund 230 Kinder besuchen die Grundschule Heiligkreuz, am Nachmittag bietet die Schule 80 Betreuungsplätze an. Der seit rund 30 Jahren mit im Schulgebäude untergebrachte Hort hat noch einmal 51 Betreuungsplätze. Insgesamt sind das also 131 Plätze – rund 100 Kindern der Schule kann damit keine Nachmittagsbetreuung angeboten werden. Die Grundschule will deshalb zur Ganztagsschule werden, damit allen Eltern mit Betreuungsbedarf künftig ein Angebot gemacht werden kann.