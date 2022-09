Geplatzter Einwohner-Antrag : Grundschule Quint: 285 Unterschriften für den Müll?

Frische Farbe, geputzte Fenster: Zumindest mit kleineren Verbesserungen des völlig überalterten Gebäudes ist die Grundschule Quint ins neue Schuljahr gestartet. Foto: Christiane Wolff

Trier In letzter Minute ist die Sanierung der Grundschule in Trier-Quint aus dem städtischen Haushalt gestrichen worden. Die Eltern wollen sich das nicht gefallen lassen – scheitern mit ihrem Einwohnerantrag aber an formalen Hürden. Wie geht es weiter mit dem völlig überalterten Gebäude?