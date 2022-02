Sanierung : Schlimmer Zustand auf den Toiletten: Stadt Trier will Mängel an der Grundschule Quint anpacken

Die Grundschule in Trier-Quint wurde in den 1960er Jahren gebaut, das Gebäude ist mittlerweile in einem erbärmlichen Zustand. Saniert werden soll aber erst ab 2024. Foto: Christiane Wolff

Trier An der maroden Grundschule Quint tut sich was. Einige Dinge, die nun umgesetzt werden, geschehen in Rücksprache mit der Feuerwehr. Und auch in Sachen Sportunterricht gibt‘s Verbesserungen.