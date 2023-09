Wo die meisten Erstklässler hingehen Sehr beliebt? Diese Grundschulen in Trier haben die meisten Anmeldungen

Rein von der Papierform her geben sich die Erweiterung der Grundschule Feyen und der Neubau der West-Grundschule nicht viel. Für beide Vorhaben sind noch keine Kosten bekannt. Und an einen Baubeginn in naher Zukunft ist in beiden Fällen nicht zu denken. Dabei gibt es bereits einen zwei Jahre alten Beschluss des Schulträgerausschusses, die Erweiterung der Feyener Schule anzugehen.