Immobilienmarkt : Corona hat den Preisanstieg bei Immobilien in Trier nicht gebremst

Trier Die höchsten Preise pro Quadratmeter gab es in Trier-Nord mit 5000 Euro, gefolgt von Heiligkreuz sowie Feyen/Weismark mit 4200 Euro.

Die Preise für Wohnbaugrundstücke für Ein- oder oder Mehrfamilienhäuser stiegen durchschnittlich um 15 Prozent. Eine Abweichung gibt es in zwei Bereichen. Im Nordwesten der Stadt sowie in Ruwer lag der Zuwachs nur bei etwa zehn Prozent. Aber dieser im Vergleich zum gesamten Stadtdurchschnitt etwas niedrigere Wert bedeutet dennoch eine Trendumkehr: Damit gehört dort die Stagnation oder sogar der teilweise Rückgang der Preise der Vergangenheit an.

Nach Stadtteilen betrachtet lagen die Preise in der Innenstadt, Trier-West, Euren, Zewen und Ruwer auf dem Vorjahresniveau. In den östlich und südlich an das Zentrum angrenzenden Quartieren gab es eine Steigerung von rund 18 und in Heiligkreuz von etwa 19 Prozent. In den Höhenstadtteilen fiel das Plus mit rund sechs Prozent etwas schwächer aus. In den verschiedenen Quadratmeterpreisen sind die Kosten für Autoabstellplätze noch nicht enthalten.