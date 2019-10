Führung : Grüße aus der Unterwelt im Landesmuseum Trier

Trier Im Rheinischen Landemuseum in Trier erhalten Kinder am Donnerstag, 31. Oktober, um 18 Uhr in einer Gruselführung die Möglichkeit, als einzige Besucher mitzuerleben, was im Museum um Halloween alles erwacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Nach einer kurzen Einführung gestalten sich die Kinder ihr eigenes Schutzamulett. Im Anschluss geht es ausgerüstet mit einer Taschenlampe in die Ausstellung, wo die Kinder auf ägyptische Mumien, römische Götter und Dämonen aus der Unterwelt treffen.

Das Programm richtet sich an Kinder von 7 bis 10 Jahren und dauert circa 90 Minuten. Kostenbeitrag: 4 Euro pro Kind inklusive Eintritt und Material.