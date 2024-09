Musiker aus Trierweiler Sogar Günther Jauch macht für diese Band Werbung

Trierweiler · Die Band Akku-Stikk feiert am Samstag 15-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat die Gruppe einiges erlebt und erreicht. Was sie auszeichnet und warum ein bekannter Fernsehmoderator ein großer Fan ist.

12.09.2024 , 10:05 Uhr

Die Band Akku-Stikk mit Fernsehmoderator Günther Jauch (Mitte). Foto: Akku-Stikk

Von Julian Terres