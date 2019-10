Jubiläumskonzert : Guildo Horn gratuliert per Videobotschaft

Schweich Im gut gefüllten Bürgerzentrum in Schweich begeistert der Moselkammerchor 78 mit seinem Jubiläumskonzert. Auch ein Ensemble aus dem Saarland bringt einen speziellen musikalischen Gruß mit.

Den Männerkammerchor 78 Schweich erreichte ebenfalls an diesem Abend per Videobotschaft ein ganz besonderer Gruß, und zwar von ihrem ehemaligen Chormitglieds Guildo Horn. In seiner humorvollen, lässigen, aber auch sehr herzlichen Art, sprach der Schlagersänger, Moderator und Schauspieler dem Chor und seinen ehemaligen Sangeskollegen seine Glückwünsche aus.

Am nächsten Tag trafen sich die beiden Chöre zum gemeinsamen Frühstück in Schweich. Danach ging es in die Weinberge, um in der freien Natur zu singen und mit einem Gläschen Moselwein auf das Jubiläumswochenende anzustoßen. Dort war dann auch Schirmherrin Katarina Barley mit von der Partie.