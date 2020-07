Kolumne : Ich freue mich ...

Guido Urbany. Foto: Roland Morgen

„..., weil wir beide große Fans der ZDF-Serie ,Die Bergretter’ sind, mit meiner Frau Claudia auf unseren Urlaub in Ramsau am Dachstein. Außerdem freue ich mich, auf diesem Wege meine Schwiegermutter Heidi in Trier-Ruwer zu grüßen.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken