Energiegenossenschaft Gusterather Modell: So werden Sie zum Strom-Produzenten

Alles begann an einem dunklen Herbstabend im Jahr 2021. Einige Gusterather Nachbarn trafen sich, plauderten miteinander und blieben schließlich am Thema Dachsolaranlagen hängen. Irgendwer kam irgendwann auf die Idee, ein Projekt zu schaffen zur Produktion von erneuerbarer Energie in Form einer Freiflächensolaranlage (PV-Anlage). Ein Projekt, das Bürger selbst realisierten. Ein Projekt, bei dem die Gewinne daraus ebenfalls Bürgern zugute kommen würden.