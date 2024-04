Romika Schuhfabrik Handwerker aus Leidenschaft: Der Visionär von Gusterath-Tal

Als kleiner Junge schwärmte Norbert Brakonier davon, Musiker zu werden. In Gerolstein erlernte er klassisches Schlagzeug in einem Orchester. Aufgewachsen ist er in Birresborn, einem malerischen Dorf in der Eifel mit knapp 1100 Einwohnern, gelegen zwischen Trier und Köln. Nach dem Abitur war sein Ziel klar: ein Studium des Schlagzeugs. Doch die Chancen auf einen Studienplatz waren sehr gering. Unbeirrt von diesem Rückschlag entschied er sich, Musikwissenschaften in Köln zu studieren.