Kolumne : Christiane macht Mittag – und träumt im Gusto Antico von Italien

Zugegeben, die Fotogenste ist die Linsensuppe nicht, herzwärmend und lecker ist das Mittagsgericht in Valis kleinem Feinkostladen in Trier-Ost aber allemal! Foto: Christiane Wolff

Trier Klein, kleiner, Gusto Antico: Das italienische Feinkostgeschäft in Trier-Ost bietet nur an Dienstagen einen Mittagstisch an. Unsere Kolumnistin hat eine der 12 Suppenportionen ergattert und einen Tipp für alle, die leer ausgehen.