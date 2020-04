Kommentar : Gut gemeint, Chance vertan

Eidechsen sind in unserer Region zwar keine Seltenheit. Dennoch gelten Sie in Deutschland als stark gefährdete Art und müssen geschützt werden. Manchmal ist das Stoff für eine Posse, wie die Aktion der örtlichen Vereine in Ruwer vor einigen Monaten gezeigt hat.

Manchmal schleicht sich der Verdacht ein, dass die im Bereich Naturschutz vollen Fördergeldtöpfe dazu motivieren, günstigere und vielleicht für die Landschaftspflege bessere, aber auch mühevollere Lösungen nicht zu bedenken.