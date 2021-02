Kommentar : Gut ist noch nicht gut genug

Gut gemacht, ist nicht immer gut genug. Dem Organisationsteam des Impfzentrums wird niemand einen persönlichen Vorwurf machen. Der Hinweis auf die zu steile Rampe und die Versäumnisse im Beratungsbereich der umgebauten Messehalle wurde sofort aufgegriffen, die Mängel beseitigt.

Der Vorfall zeigt allerdings, wie schwer der Weg in eine inklusive Gesellschaft trotz bester Absichten ist. Die selbstverständliche Teilhabe aller Menschen an allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist das Ziel, dem sich der Trierer Stadtrat und die Verwaltung mit dem in mehreren Jahren erarbeiteten Inklusionskonzept verpflichtet hat. Um das bei allen Projekten der Stadt professionell mit Inhalt zu füllen, könnte ein speziell geschulter Mitarbeiter sein, der Bau- und Bebauungspläne, Straßen- und Hallenbau von Beginn an beratend mit Blick auf Barrierefreiheit begleitet. Das ist keine neue Idee, sondern in anderen Städten bereits erfolgreich praktiziert. Vermeintlich kleine Versäumnisse wie im Impfzentrum, aber auch große Pannen könnten vermieden werden.