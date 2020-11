Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Stadt Schweich drängt auf Straßenausbau

Seit Jahren soll die Dietrich-Bonhoeffer-Straße ausgebaut werden. Bisher sind dort nur Radler oder Fußgänger unterwegs. Foto: TV/Harald Jansen

Schweich Die Verkehrssituation in der engen Isseler Straße in Schweich ist aktuell unbefriedigend. Es sind einfach zu viele Autos unterwegs. Ein neues Gutachten zeigt, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Nun ist der Landesbetrieb Mobilität am Zug.