Freizeit : Gute Nachricht für Familien: Das Trierer Wildgehege öffnet wieder

Trier Spaß mit Tieren in der Natur, das gibt es wieder ab Samstag in Trier. Dann öffnet wieder das Wildgehege im Weißhauswald. Doch nicht jeder darf zu jeder Zeit rein.

Ganz unbeschwert ist das neue und zugleich alte Freizeitangebot aber nicht. Wer zu Wildschweinen, Mufflons, Ziegen und exotischen Vögeln will, muss sich vorher online anmelden. Nur 60 Personen gleichzeitig sind in dem weitläufigen Areal erlaubt. „Wir müssen uns an die Coronaverordnung des Landes halten“, entschuldigt sich Ludwig und bittet um Verständnis, dass ohne Anmeldung niemand in das Gehege darf.