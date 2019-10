Kirche : „Habt Ehrfurcht vor dem Leben!“

-+- WG: glaube_MUSS_0212 - Tel: - Fax: E-Mail: h_st@volksfreund.de Internet: - http://www.tvmedienhaus.de Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier - Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 - Geschaeftsfuehrer: Thomas Marx Wir haben die Tickets, Sie das Vergnuegen! Tickets zu Ihren Wunschveranstaltungen koennen Sie beim Volksfreund bequem online unter www.ticket.volksfreund.de, unter der Ticket-Hotline 0651/7199-996 oder in unserem Service-Center in Trier kaufen. ________________________________________ Von: Roeber, Maike (EKKT) Gesendet: Donnerstag, 30. November 2017 15:38:24 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien An: Lokalredaktion Trier; Hormes Marcus Betreff: glaube_MUSS_0212 Sehr geehrte Damen und Herren, anbei Glaube im Alltag von Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent, Hermeskeil. Bitte beachten Sie auch das neue Bild zur Verwendung. Herzlichen Dank und freundliche Grüße, Maike Roeber. Foto: A.Webel/A.Webel - 66620 Nonnweiler Kaelbe+SEP+A.Webel - 66620 Nonnweiler Kaelbe

Seit 1972 feiern wir in unserer Kirche den ersten Sonntag im Oktober als Erntedanksonntag.

Jahr für Jahr bin ich begeistert, wie grandios und wunderschön manche Kirchen für dieses Fest geschmückt werden. Herzlichen Dank allen, die mit viel Liebe, Geduld und Kreativität die Früchte der Natur so prächtig und abwechslungsreich aufbauen. Angesichts dieser Fülle fällt es vielen Gottesdienstbesuchern leicht, Gott für die vielfältigen Erntegaben zu danken. In solchen Situationen sage ich mir oftmals, was geht es mir doch so gut …