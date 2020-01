Straßenbau : Händler befürchten Dauerprovisorium in der Trierer Fleischstraße

Trier Die marode Fleischstraße wird asphaltiert. Die City-Initiative wünscht einen Masterplan für die Straßengestaltung der gesamten Fußgängerzone.

In der Fleischstraße ist Gefahr im Verzug. Weil bereits mehrere Menschen über die Kanten der losen Pflastersteine gestolpert sind und sich dabei verletzt haben, wird das Pflaster zwischen Hauptmarkt und Nagelstraße in den nächsten Wochen in der Straßenmitte ausgetauscht und vorübergehend durch einen Asphaltbelag ersetzt ( TV vom 25. Januar ). Die Händler mit Geschäften in diesem Bereich sind wenig begeistert. „Eine Notlösung darf keine Dauerlösung bleiben“, sagt Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier.

Im Bauausschuss hatte Tiefbauamtsleiter Wolfgang van Bellen in der vergangenen Woche über die unvermeidlichen Arbeiten in der Fleischstraße informiert. Der Belag dort besteht aus Betonsteinpflaster aus den 1950er Jahren. Seit etwa einem Jahr habe sich der Zustand der Straße so verschlechtert, dass nahezu wöchentlich Unterhaltungsarbeiten in der Straße erforderlich seien, so der Tiefbauamtsleiter. Ursache sei vermutlich, dass sich der Zulieferverkehr immer weiter in die Straßenmitte verlagert habe, wo seit einiger Zeit „spurgefahren“ werde.