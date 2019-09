Einzelhandel : Viele gute Gründe für heimatnahes Einkaufen

Saarburg/Konz/Hermeskeil Saarburger Kunden zeigen für eine Kampagne Gesicht.

Einkaufen, zum Friseur gehen und danach gemütlich einen Kaffee trinken – so schön kann Shoppen sein. Um darauf aufmerksam zu machen, haben sich Händler und Gastronomen in ganz Deutschland zusammengeschlossen. Mit der Aktion „Heimat shoppen“ werben sie dafür, öfter mal lokal einkaufen zu gehen. Auch Saarburg nimmt an der Aktion teil.

In Saarburg ist das Heimatshoppen bereits am heutigen Freitag und morgigen Samstag – eine Woche vor dem offiziellen Aktionsstart. Unter dem Slogan „Ich bin Saarburg Shopper“ werden Fotos und Kommentare von überzeugten Kunden in vielen Schaufenstern der Stadt ausgestellt. Auch in anderen Städten macht der Einzelhandel mit. Hermeskeil richtet das Aktionswochenende am 13./14. September aus, Schweich am 27/28. September, Trier am 28./29. September und Konz am 4./5. Oktober.