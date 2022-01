Hätten Sie's gewusst? : Was wird in einer Jeroboam-Flasche abgefüllt, und woher stammt die Pommes?

Wittlich/Bitburg/Trier Was hat es mit dem Viez auf sich, woher kommen Pommes und in welcher Region gibt es Wein und Sekt in einer Jeroboam-Flasche? Fragen wie diese klären wir künftig in einer neuen Serie.

Sie trinken gerne Wein, auch in Gesellschaft und in größeren Mengen, wissen aber nicht wie viel Liter in einer Jeroboam-Flasche oder einer Salamanzar sind? Wir klären Sie auf. Denn Fragen wie die der verschiedenen Größe von Weinflaschen benantworten wir ab kommender Woche in unserer Serie „Hätten Sie‘s gewusst?“. Immer samstags auf der Seite „Heimat & Genuss“ sowie im Internet auf www.volksfreund.de.

Zu den Themen „Spießbraten, Wein und andere kulinarische Spezialitäten“ stellen wir eine Frage zu kulinarischen Themen meist, aber nicht immer aus der Region, die wir in der darauf folgenden Woche beantworten und mit einer neuen Frage verknüpfen.

Zu den Themen, Beispiele für Fragen, die wir stellen, sind: „Welcher Ort ist nach der Rebfläche gelistet der größte im Anbaugebiet Mosel?“, „Was ist ein Hutgespräch?“, „Seit wann gibt es Riesling an der Mosel?“, „Wie wird Tresterfleisch gekocht und wo hat es seinen Ursprung?“ usw.

In der kommenden Woche geht es zum Auftakt um das Thema Wein, Sekt und ihre Flaschen(größen).