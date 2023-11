Serie „Menschen und Motoren“ Nachts funkeln die Sterne über dem Hafen: Markus Lünsmanns altes Motorboot in Pölich

Im niederländischen Roermond fanden Markus Lünsmann und seine Familie vor ein paar Jahren das, was sie ihren Traum vom Leben am Fluss verwirklichen ließ: Ein fast 60 Jahre altes, hochseetaugliches Holzboot. Eine Art maritimes Kuckucks­kind an der Mosel. Vor etwa zwei Jahren, als das Projekt noch ganz am Anfang stand, haben wir sie zum ersten Mal besucht. Und da wir von Berufswegen neugierig sind, haben wir uns gefragt: „Was ist eigentlich aus Ranja geworden?“