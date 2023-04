Fahrer im Krankenhaus Großeinsatz in Ehrang: LKW stürzt beinahe in Trierer Hafenbecken

(skc) Großeinsatz am Hafen in Ehrang: Wie die Polizei berichtete, war ein LKW-Fahrer am Donnerstag gegen 11.10 Uhr dabei, einen Container wegzufahren, als er mit seinem Fahrzeug über die Mauer am Moselkai rollte. Das Führerhaus schwebte so mehrere Meter über dem Hafenbecken in der Luft. Der Container, der laut Angaben der Polizei nicht beladen war, befand sich noch auf dem festen Untergrund des Container-Terminals.