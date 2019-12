Polizei : Haftbefehl mit Auflagen außer Vollzug gesetzt

Trier An einer Kontrollstelle an der Hochschule Trier wurde am Montag, 22.40 Uhr, ein 24-Jähriger als Mitfahrer in einem Auto mit deutscher Zulassung von der Bundespolizei Trier verhaftet.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Trier vor. Seiner eigenen Hauptverhandlung – er ist angeklagt, unerlaubt Betäubungsmittel erworben zu haben – blieb er trotz ordnungsgemäßer Ladung fern.