Interview : Corona-Experte Hajo Zeeb mit Sohn bei den Trierer Gladiators: „Auszeiten brauchen wir nicht nur im Basketball“

Hajo Zeeb (rechts) und sein Sohn Garai. Foto: Hajo Zeeb/Privat

Trier/Bremen Er ist einer der Corona-Experten Deutschlands: Epidemiologe Hajo Zeeb ist regelmäßig im Fernsehen zu Gast. Familiär ist er inzwischen mit dem Trierer Basketball verbunden und sieht im Interview eine Parallele zwischen Pandemie und Korbjagd.

(mfr) Das Telefoninterview ist fast beendet, da klingelt es bei Hajo Zeeb auf der anderen Leitung. „Moment mal kurz, da muss ich ran“, sagt der 58-Jährige, „das ist das nächste Interview. Ich sage kurz Bescheid, dass es noch ein wenig dauert“. Es sind stressige Tage, Wochen und Monate für den Abteilungsleiter am Bremer Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Bei Fragen rund um das Coronavirus zählt der Norddeutsche derzeit zu den gefragtesten Gesprächspartner im Land.

Doch Zeeb ist nicht nur Experte in Sachen Covid-19, er kennt sich auch in der Region Trier aus. Das liegt zum einen an seinem Sohn Garai, der seit dem Sommer für Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier aktiv ist und zum anderen an diversen Besuchen in der Römerstadt in den 80er Jahren. Was dahinter steckt, wie seine Corona-Prognose in Richtung Weihnachten aussieht und welch skurrile Nachricht ihn kürzlich nach einem Fernseh-Interview erreichte, hat er Volksfreund-Redakteur Marek Fritzen verraten.

Extra Zur Person: Hajo Zeeb (mfr) Hajo Zeeb (58) ist Epidemiologe und Professor an der Universität Bremen. Zeeb ist zudem Abteilungsleiter am Bremer Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Seit diesem Sommer spielt sein Sohn Garai für die Römerstrom Gladiators Trier in der 2. Basketball-Bundesliga. Vorher spielte der 24-jährige Aufbauspieler für Braunschweig in der 1. Bundesliga.

Herr Zeeb, beneiden Sie Ihren Sohn Garai eigentlich manchmal?

Hajo Zeeb: Ja, na klar beneide ich ihn, oft sogar: interessantes Leben, viel Sport, relativ unbeschwert mit vielen tollen Leuten um sich herum. Wer will das nicht?

Das heißt, Sie würden auch öfter lieber einfach die Basketballshorts überziehen, Schuhe schnüren und ab in die Halle, anstatt immer nur Inzidenzen, Hospitalisierungsraten und so weiter um die Ohren zu haben?

Zeeb: Schon, ja (lacht). Wenn es die Zeit zulässt mache ich das sogar, dann gehe ich auch in die Halle. Wir haben eine – ich nenne sie mal Rentnertruppe – mit der wir uns regelmäßig zum Basketballspielen treffen. Denn wenn ich Garai in Trier spielen sehe, juckt‘s bei mir schon auch immer in den Fingern. Da freue ich mich, wenn ich auch mal wieder ein paar Bälle werfen kann.

Also hat Ihr Sohn das Talent von Ihnen?

Zeeb: (lacht) Absolut, von mir und von meiner Frau. Sie hat in ihrem Heimatland Simbabwe auf hohem Niveau Basketball gespielt. Ich selber war auch mal halbwegs aktiv.

Als Profi?

Lesen Sie auch Aufbauspieler im Porträt : Neuer Gladiator Garai Zeeb: Bereit für eine Hauptrolle

Zeeb: Nein, nein, das nicht. Ich habe für die SG Diepholz gespielt.

Das ist irgendwo südlich von Bremen, oder?

Zeeb: Genau und nicht weit weg von Vechta. Ganz witzig: Der Club Rasta Vechta, der ja mittlerweile fest zur 1. oder 2. Bundesliga gehört, der formierte sich damals erst, war noch ganz jung.

„Damals“ muss dann in den 70er Jahren gewesen sein, richtig?

Zeeb: Ja, so Mitte der 70er, genau. Wir haben damals mit Diepholz öfter gegen Rasta gespielt. Das war zu dem Zeitpunkt noch eine reine Studententruppe, die wir sogar auch schon mal schlagen konnten.

In welcher Liga war das?

Zeeb: Das war, glaube ich, in der Bezirksliga. Rasta hat danach einen etwas anderen Weg eingeschlagen, sie sind dann doch ein bisschen besser geworden als wir (lacht).

Zurück zu Ihrem Sohn: Was haben Sie eigentlich gedacht, als Garai Ihnen im Sommer sagte: ‚Du, Papa, ich wechsle von Braunschweig an die Mosel nach Trier?’

Zeeb: Nichts Schlechtes habe ich gedacht, ganz im Gegenteil.

Das müssen Sie jetzt nicht sagen …

Zeeb: (lacht) Nein, wirklich. Schließlich kannte ich Trier ganz gut.

Wieso?

Zeeb: Ich habe selbst in Aachen studiert und war während des Studiums auch oft in Trier. Ich mag die Stadt. Von daher fand ich das vollkommen in Ordnung, dass er nach Trier zieht. Auch wenn es von uns in Bremen natürlich ein ganz schönes Stück entfernt ist.

Was wissen Sie denn noch von Trier?

Zeeb: Ich wusste noch, dass es bergisch ist. Ich erinnere mich auch an die großartige kulturelle Szenerie, die die Stadt bietet. Ich hatte auch einen guten Eindruck vom studentischen Nachtleben – so würde ich es vorsichtig formulieren (lacht). Und ich wäre fast auch noch nach Trier gezogen damals.

Wie kam das?

Hier wird Hajo Zeeb in den ARD-Tagesthemen von Caren Miosga interviewt. Der Twitter.Screenshot stammt vom 17. November. Foto: Twitter/Twitter Screenshot

Zeeb: Ich wollte ursprünglich einen Teil meiner Ausbildung in Trier absolvieren, also das sechste Jahr der Medizin-Ausbildung. Das hat dann aber leider nicht geklappt.

Das heißt: Sie waren damals öfter in der Stadt und hatten auch Freunde hier?

Zeeb: Genau, so war das. Aber ich muss sagen: In Sachen Basketball ist mir die Stadt damals noch nicht aufgefallen.

Wann war das denn ungefähr?

Zeeb: Das war Mitte der 80er Jahre.

Ah, okay, der Gladiators-Vorgängerclub TVG Trier stieg in der Saison 1985/86 in die 2. Liga auf – die große Zeit kam dann in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre mit großen Spielen gegen Alba Berlin oder den Pokalsiegen …

Zeeb: Ja, daran erinnere ich mich.

Schauen wir mal auf die aktuelle Saison der Gladiators: Wie intensiv verfolgen Sie die Spiele Ihres Sohnes in der 2. Bundesliga?

Zeeb: Da meine Frau auch sehr gerne Basketball schaut, verfolgen wir die Partien schon sehr genau. Kommen ab und an auch mal vorbei, um die Spiele live zu sehen.

Das heißt, Sie waren auch schon in der Arena bei einem Heimspiel zu Besuch?

Zeeb: In dieser Saison einmal, ja. Gegen Jena waren wir in der Halle.

Und ansonsten schauen Sie die Spiele im Livestream?

Zeeb: Genau, so machen wir das. Das ist ein fester Termin bei uns zu Hause.

Sind Sie ein kritischer Spieler-Vater?

Zeeb: Nein, nein, ich brauche gar nicht kritisch zu sein, denn Garai ist sich selbst sein größter Kritiker. Aber natürlich gebe ich ihm auch Hinweise, was wir so beobachtet haben. Das besprechen wir auch schon mal – aber immer ganz freundschaftlich.

Was ist eigentlich realistischer, Herr Zeeb: Dass Ihr Sohn mit den Gladiators nach der Saison in die 1. Bundesliga aufsteigt oder dass die aktuell vierte Corona-Welle die letzte gewesen ist?

Zeeb: (lacht) Sehr interessante Frage. Sagen wir mal so: Die Aussicht darauf, dass Trier aufsteigt – gerade, weil es aktuell in der Tabelle so eng zugeht – halte ich doch für realistisch und attraktiv, so dass ich über die Alternative gar nicht nachdenken möchte.

Das hört sich ja ernüchternd an in Sachen Corona …

Zeeb: Ja, aktuell ist das auch so. Da muss man ganz ehrlich sein.

Im Basketball hilft es häufig eine Auszeit zu nehmen, um einen Lauf oder eine Welle des Gegners zu stoppen – würde so etwas nicht auch in der Pandemie helfen?

Die Gladiators im Spiel gegen Rasta Vechta. Foto: Willy Speicher

Zeeb: Auszeiten brauchen wir nicht nur im Basketball, auch in Sachen Corona, daran führt kein Weg vorbei. Es gibt sie ja jetzt zum Teil in Deutschland auch schon wieder. Ich fürchte auch, dass die Zuschauerzahlen – dazu zählt auch der Basketball – wieder eingeschränkt werden müssen. Ohne Kontaktreduzierung wird es nicht möglich sein, diese Welle zu überwinden.

Brauchen wir nicht auch nochmal einen harten Lockdown?

Zeeb: Wie einige Kollegen und ich es in einem Papier dargelegt haben, wäre ein kurzer, harter Lockdown über zwei Wochen – wir haben ihn Notschutzschalter genannt – die beste Möglichkeit, die Intensivstationen zu entlasten, was ja momentan das Dringendste ist.

Aber sind wir nicht aktuell schon viel zu spät dran? Sie sagen es: Die Krankenhäuser sind doch schon überlastet, Patienten werden mit Bundeswehrmaschinen innerhalb Deutschlands verlegt, um Kapazitäten zu schaffen …

Zeeb: Ja, wir sind zu spät dran. Wir haben keinen Spielraum mehr. Der Vorsprung, den man sich durch die Impfung erarbeitet hat, der ist weg. Der muss jetzt dringend durch Booster-Impfungen wieder aufgeholt werden.

Die FDP philosophierte in den vergangenen Wochen trotz steigender Zahlen von einem Freedom-Day. Der designierte Bundesverkehrsminister Volker Wissing schrieb noch am 8. November auf Twitter, „Das Gesundheitssystem ist stabil, die Gesundheitsversorgung der Bürger gesichert, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite kann aufgehoben werden“. Kurz darauf löschte er den Tweet kommentarlos. Auch andere Parteien vermittelten den Eindruck, als sei Corona bald vorbei – man hat nicht das Gefühl, dass allen Politikerinnen und Politikern der Ernst der Lage bewusst ist, oder?

Zeeb: Ja, dieses Gefühl habe ich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch. Wir sind enttäuscht von der Politik. Es ist eine zu große Leichtigkeit eingezogen, nach dem Motto: ,Wir haben durch die Impfungen das Ganze weitgehend im Griff – was jetzt noch kommt, kriegen wir schon hin.‘ Aber das ist halt leider nicht so. Weil der Impfschutz zum einen mit der Zeit nachlässt und zum anderen, weil sich nicht genügend Menschen haben impfen lassen.

Der Berliner Virologe Christian Drosten sagte jüngst in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ ernüchtert, er wolle nicht immer den Papagei geben, sprich immer wieder dieselben Mahnungen aussprechen und dabei das Gefühl haben, auf so viele taube Ohren zu stoßen – können Sie ihn verstehen?

Zeeb: Absolut, mir geht das an vielen Stellen ähnlich. Nehmen wir mal das Thema Impfungen: Es macht keinen Sinn, auf jede einzelne, skurrile Ausführung einzugehen. In meinen Augen ist alles dazu gesagt. Die Argumente pro Impfung liegen auf dem Tisch, ebenso alles Bekannte zu den seltenen unerwünschten Nebenwirkungen. Da kann und will man nicht immer wieder das Gleiche erzählen. Irgendwann reicht‘s dann halt auch mal. Daher kann ich wie gesagt gut nachfühlen, was Herr Drosten sagt.

Hört sich so an, als platze Ihnen ab und an auch mal der Kragen, wenn Sie impfkritische Äußerungen wie die von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht oder Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich in Interviews oder Talkshows hören …

Zeeb: Auf jeden Fall, zumal es so oft ganz einfach zu entkräften ist, was dort erzählt wird. Gerade für Personen wie Frau Wagenknecht, die ja eigentlich nicht unintelligent ist, gibt es doch Möglichkeiten, sich noch mal eingehender zu informieren. Auch von Joshua Kimmich hieß es ja immer, er sei ein schlauer Kopf, da kann man schon etwas anderes erwarten. Es ist frustrierend. Aber die Welt ist bunt, gerade wenn es ums Thema Medizin und Gesundheit geht – da gibt’s dann viele Meinungen und Einschätzungen von vielen – es ist ein mühsames Geschäft.

Zuletzt berichteten Pflegerinnen und Pfleger davon – unter anderem in der Süddeutschen Zeitung – wie Corona-Leugner, die auf Intensivstationen behandelt werden, teilweise renitent, frech und aggressiv werden. Sie haben selbst lange als Mediziner im Krankenhaus gearbeitet – was sagen Sie dazu?

Zeeb: Die menschliche Unvernunft hat keine Grenzen. Das geht soweit, dass Menschen sagen: ,Bevor ich mir eine Impfung geben lasse, sterbe ich lieber.‘ Wie soll man sowas verstehen?

Schauen wir mal auf etwas Positives: Ihre Heimatstadt Bremen hat als kleinstes Bundesland die höchste Impfquote in Deutschland – was macht Bremen richtig?