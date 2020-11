Verkehr : Straße Im Speyer halbseitig gesperrt

Trier Wegen Markierungsarbeiten in der Straße Im Speyer in Euren wird die Straße am Kreisel halbseitig bis Freitag, 20. November, gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt, die Ausfahrt zum Bobinet-Gelände ist gesperrt.