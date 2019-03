Am Sonntag ist Umzug in Wasserbillig

Die Fastenzeit ist bald zur Hälfe überstanden. Die Wasserbiliger feiern dieses in Luxemburg als Halleffasten bezeichnete Fest traditionell mit einem Karnevalsumzug.

Der Umzug beginnt am Samstag um 18.11 Uhr am Moselufer. Von dort aus geht es unter anderem durch die für den Verkehr gesperrte Hauptstraße.

Nach Auskunft der Veranstalter haben sich insgesamt 50 Fußgruppen, Musikgesellschaften und Festwagen angemeldet. Durch den Kauf einer Eintrittskarte, Vorverkauf vier Euro, Abendkasse sechs Euro, unterstützt jeder einzelne den Nachtumzug und sichert seine Zukunft. Die Eintrittskarte enthält Busshuttle, Umzug sowie den Eintritt zum Ball im Kulturzentrum.

Die Fähre Sankta Maria fährt an diesem Tag durchgehend bis 23 Uhr. Parkmöglichkeiten auf der deutschen Seite gibt es an der Laaserbréck in Langsur (Sporthalle und alle zur Verfügung stehenden Parkplätze in Langsur).