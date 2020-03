Trier-Heiligkreuz Seit Monaten dringt Regen durch das Hallendach der Bezirkssportanlage in Heiligkreuz. Das Wasser wird zeitweise mit großen Eimern aufgefangen, Kinder rutschen aus, der Ärger ist groß. Die Stadt Trier kündigt die Reparatur an.

Das ist laut dem Vater eines jungen Fußballers nicht immer so einfach, denn: Es regnet rein. Das Wasser, das im Eingangsbereich in die Halle tropfe, werde mittlerweile in großen Eimern aufgefangen, sagt der Mann, dessen neunjähriger Sohn seit mehreren Jahren beim VfL Trier spielt und manchmal auch in der Halle trainiert. „Die Kinder fallen einfach hin beim Spielen, das ist ja rutschig“, sagt er.

Auch Norbert Henschel (UBT), Mitglied im Sportausschuss der Stadt Trier, ist wütend. „Das ist eine Sauerei! Das ist städtisches Eigentum, also Eigentum der Bürger. Die Stadt wartet, bis die Halle kaputt ist. So etwas darf es nicht geben!“

Henschel hatte am 4. Dezember 2019 eine schriftliche Anfrage an die für Sport zuständige Dezernentin Elvira Garbes gerichtet. Darin berichtet er, wie er im November seinen Enkelsohn zum Training gebracht und die provisorische Auffangstation für das Regenwasser – bestehend aus Speisbütten, Sportkästen und Pylonen – entdeckt habe. Auf seine Nachfrage hin habe der Übungsleiter gelacht und gesagt: „Seit Frühjahr warten wir auf die Reparatur des Daches. Mittlerweile erwartet keiner mehr eine Reparatur.“ Henschels Fazit: „Erneut ein unglaubliches (!) und trauriges Zeichen aus der Stadtverwaltung Trier.“

Schwester Cäcilia Born, Sportlehrerin an der Blandine-Merten-Realschule Trier, nimmt es gelassener. Sie persönlich sei nicht so sehr davon beeinträchtigt. „Es tropft ja nur in einer Ecke.“ Allerdings: Sie und ihre Kollegen seien flexibler, da sie nur mit einzelnen Klassen auf die Halle der Bezirkssportanlage auswichen und sonst in ihrer eigenen Halle trainierten. „Dann machen wir Ballsport eben nicht da oben“, sagt sie. Denn der Ball richte sich nicht danach, wo man hinlaufen dürfe und wo nicht. Die Leiterin der Grundschule Heiligkreuz, deren Schüler in der Halle trainieren, möchte nicht dazu Stellung nehmen.