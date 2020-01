Brauchtum : Waldrach und Kell können feiern

Auftritt gesichert. Die Kappensitzung in Waldrach kann nun doch in der Halle der Ruwertalschule stattfinden. Foto: Ursula Schmieder

Waldrach/Kell Der Landkreis Trier-Saarburg lässt nun doch Karnevalsveranstaltungen in Hallen zu.

Gute Nachrichten für die Karnevalisten in Waldrach und Kell. Noch vor Weihnachten hat es so ausgesehen, als ob es in beiden Orten keine größere Kappensitzungen, weil die Hallen in der Ruwertalschule und der Realschule plus Kell vom Kreis für solche Veranstaltungen nicht freigegeben würden (der TV berichtete). Nach Gesprächen mit Vertretern des Landkreises sowie unter anderem der betroffenen Vereine nun die Wende: Die für diese Session geplanten Termine können doch alle stattfinden. Es seien Lösungen gefunden worden, „die die Nutzung der Halle in dieser Session unter Auflagen ermöglicht und die durch die veranstaltenden Vereine auch erfüllt werden können.“ Die Auflagen müssten noch mit der Bauaufsicht im Zuge einer Ortsbegehung abgestimmt werden. Beide Hallen gehören dem Landkreis.