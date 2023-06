Finanzielle Schwierigkeiten Erneute Insolvenz – Muss Hallhuber in Trier bald schließen?

Bereits 2021 hatte die Kette mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und ist in ein erstes Insolvenzverfahren geraten. Das Münchener Unternehmen betreibt seitdem immer noch knapp 200 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz. Eine davon befindet sich in der Trierer Grabenstraße.