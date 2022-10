Event : Gruselspaß: Hier gibt es Halloween-Partys in Trier

Trier Kostüm schon bereitgelegt? Heute ist Halloween! Wo man in Trier bis in den frühen Morgen durchtanzen kann, verrät unser Überblick.

Hexen, Zauberer, Gespenster, Vampire & Co. müssen nicht mehr lange warten – denn der 31. Oktober naht, und damit Halloween. Wer nicht nur Grusel mag, sondern auch gerne feiern geht, findet hier eine Übersicht zu den Halloween-Partys in Trier.

Halloween im Club Toni

„Enter the Void“ in Lucky’s Luke

Im Independent-Club an der Römerbrücke wird die grusligste Nacht des Jahres mit einem Halloween-Special gefeiert. „Enter the Void“ heißt die Veranstaltung, also „Tritt ein ins Nichts“. Die Luke verspricht ihren Besuchern an diesem Abend diverse Getränke-Specials, Halloween-Streifen im Kino und eine extra düstere Optik. Geöffnet ist an dem Abend laut Facebook ab 20 Uhr, die Party beginnt um 23 Uhr, der Eintritt ab 23 Uhr kostet fünf Euro. Einlass ab 18 Jahren.