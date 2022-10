Event : Gruselspaß: Hier gibt es Halloween-Partys in Trier

Kostüm schon bereitgelegt? Bald ist wieder Halloween! Wo man an diesem Datum in Trier bis in den frühen Morgen durchtanzen kann, verrät unser Überblick.

Hexen, Zauberer, Gespenster, Vampire & Co. müssen nicht mehr lange warten – denn der 31. Oktober naht, und damit Halloween. Wer nicht nur Grusel mag, sondern auch gerne feiern geht, findet hier eine Übersicht zu den Halloween-Partys in Trier.

Halloween im Club Toni

Charts, House, Party und Halloween-Classics – zu dieser Musik können Gruselbegeisterte und alle, die es werden wollen, bei der Halloween-Party im Club Toni am Trierer Domfreihof tanzen. Los geht’s dort laut Facebook-Seite um 23 Uhr. Verkleidungen sind ausdrücklich willkommen.

„Enter the Void“ in Lucky’s Luke

Im Independent-Club an der Römerbrücke wird die grusligste Nacht des Jahres mit einem Halloween-Special gefeiert. „Enter the Void“ heißt die Veranstaltung, also „Tritt ein ins Nichts“. Die Luke verspricht ihren Besuchern an diesem Abend diverse Getränke-Specials, Halloween-Streifen im Kino und eine extra düstere Optik. Geöffnet ist an dem Abend laut Facebook ab 20 Uhr, die Party beginnt um 23 Uhr, der Eintritt ab 23 Uhr kostet fünf Euro. Einlass ab 18 Jahren.

Halloween im Club11

Auch im Club11 in der Simeonstraße direkt gegenüber der Porta Nigra gibt es eine Halloween-Party. Genaue Infos sind noch nicht bekannt – „wir denken uns mal noch was Feines aus“, verspricht der Club auf seiner Facebook-Seite. Los geht’s dort um 23 Uhr.

Dancefever in der Tufa

Bei der Dancefever Halloween-Party in der Tufa Trier legen DJs in zwei Sälen Musik auf – im einen „das Beste aus allen tanzbaren und mitsingbaren Genres der letzten 40 Jahre“, wie es auf der Homepage der Tufa heißt, im anderen Best of Party-Rock. Veranstalter der Party ist das Textorium, der Eintritt kostet 10 Euro inklusive Garderobe. Laut Homepage ist nur Abendkasse möglich, die Veranstaltung beginnt um 22 Uhr. Eintritt laut Homepage ab 21 Jahren.

Halloween im Schmit-Z

Auch das Schmit-Z lädt zur Halloween-Party in die Mustorstraße 4. Mit Musik vom DJ und grusligem Getränke-Special wird dort gefeiert. „Wir freuen uns, wenn ihr kostümiert erscheint“, schreibt das Schmit-Z auf seiner Facebook-Seite. Der Eintritt ist frei, los geht’s um 22 Uhr.