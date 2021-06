Mobilität : Haltestelle in Trier-Nord verlegt

Trier Wie die Stadtwerke Trier (SWT) mitteilen, wird von Montag, 28. Juni, bis einschließlich Freitag, 9. Juli, die Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Innenstadt wegen Bauarbeiten im Haltestellenbereich an die Ersatzhaltestelle in der Benediktinerstraße verlegt.