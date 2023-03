Wartezeit Diese Bushaltestellen im Kreis Trier-Saarburg bekommen neue, digitale Anzeigetafeln

Wann kommt der nächste Bus? In Trier gibt es beispielsweise am Hauptbahnhof oder dem Nikolaus-Koch-Platz digitale Fahrgastinformationssysteme. Auf Bildschirmen wird minutengenau angezeigt, wann die nächste Linienverbindung eintrifft. Nun soll es an sechs Haltestellen im Landkreis Trier-Saarburg ebenfalls möglich werden, sich zu informieren.