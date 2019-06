Konzert : Handpicked in der Karlsmühle Mertesdorf

Mertesdorf In der Karlsmühle in Mertesdorf spielt am Mittwoch, 12. Juni, um 20 Uhr die Band Handpicked. Die Musiker von der Mittelmosel spielen Rockmusik aus vier Jahrzehnten. Unter anderem covern sie Songs von Interpreten wie CCR, Eric Clapton, den Eagles, Tom Petty oder Chris Rea.

