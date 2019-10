Ausstellung : Handwerk als Kunst in den Thermen

Vernisage Werkform in den Viehmarktthermen. Foto: Hans Krämer

Trier (red) Die Kunsthandwerk-Ausstellung der Gruppe Werkform in den Viehmarktthermen in Trier ist am Wochenende mit einer Vernissage gestartet. Werkform ist ein Zusammenschluss von gestaltenden Handwerkern in der Großregion Trier.

