Handwerkermarkt : „Das Geschäft läuft gut“

Trier Der 39. Trierer Handwerkermarkt rund um die Porta Nigra lockt Besucher an, die es individuell und handgemacht mögen.

Tausende Besucher schieben sich samstags in der Hitze, sonntags bei angenehmen Temperaturen über den Trierer Handwerkermarkt. Auch vorab war der Andrang schon groß gewesen, aus 300 Bewerbern hatte die Handwerkskammer Trier 130 Aussteller ausgesucht, die an der Porta und auf dem Simeonstiftplatz zeigen, was sie können.

Das ist mitunter das Schöne, in den lebendigen Werkstätten kann man mit den Handwerkern plaudern, zusehen, wie sie schmieden, oder auf einem alten Spinnrad spinnen, ihre Unikate bestaunen und kaufen. „Das Geschäft läuft gut“, sagt Mützenmacher Stephan Róka aus Berlin. Er ist von der Ostsee bis zum Bodensee auf Märkten unterwegs, in Trier funktioniere es immer gut. Auch ein paar Meter weiter, am Stand von Münzsäger Benjamin Wybierala klingelt die Kasse. Flaschendeckel und Schutzengel, in die Namen eingraviert werden, seien der Renner, sagt der Mann aus Rheinbach. Ein Standbetreiber aus Mittelbrunn stellt Tupperware aus Keramik her, wie er sagt. Originell ist auch der Name, Matopis heißen die bunten Stapeldosen. Auf dem Simeonstiftplatz zeigt Franz Josef Vanck aus Krefeld seine Skulpturen aus Stein Glas und Bronze, Martine Guy unter anderem Reitartikel „Made in Luxemburg“ aus Leder.