Wirtschaft in der Region : Handwerker in der Region Trier sind optimistisch trotz Pandemie und Rohstoffkrise

Handwerker in der Region Trier sind optimistisch trotz Pandemie und Rohstoffkrise

Wirtschaft in der Region

Trier Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Trier: Vier von fünf Betrieben sind zufrieden.

(red) Die Konjunktur im Handwerk der Region Trier ist weiterhin stabil. Bei der aktuellen Umfrage im Frühjahr 2021 sind 78 Prozent der Befragten mit ihrer aktuellen Geschäftslage zufrieden. Der Blick in die Gewerbegruppen zeigt große Unterschiede. Sowohl die Bau- und Ausbaugewerbe als auch die Handwerke für den gewerblichen Bedarf sind sehr zufrieden mit der aktuellen Lage.

Diese Gruppen geben Zufriedenheitswerte zwischen 84 und 96 Prozent an. Anders sieht es dagegen vor allem bei den Gewerken aus, die direkt vom erneuten Lockdown hart getroffen wurden. Dazu gehören beispielsweise Kosmetiker, Friseure, die Lebensmittelgewerbe oder Handwerksbetriebe mit angeschlossenem Einzelhandel, etwa Kfz-Betriebe.

Ähnliches zeigt sich etwa bei Zulieferern für den Veranstaltungsbereich. Sie haben bereits seit Anfang der Pandemie mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Hier gibt mehr als die Hälfte der Befragten eine schlechte Geschäftslage an. Branchenübergreifend reichen die Auftragsbestände im Durchschnitt für fast 14 Wochen.

Hier fallen die Rückmeldungen zwischen den Gewerbegruppen ebenfalls sehr unterschiedlich aus. Das Bauhauptgewerbe gibt einen Auftragsbestand für knapp 23 Wochen an, das Ausbaugewerbe für 15 Wochen und die Handwerke für den gewerblichen Bedarf rund neun Wochen. Alle weiteren Gewerbegruppen geben einen Auftragsbestand von ein bis vier Wochen an. Über alle Gruppen hinweg melden 64 Prozent der Betriebe eine Auslastung von über 70 Prozent.

Vier von fünf Betrieben der Bau- und Ausbaugewerbe geben an, über 70 Prozent ausgelastet zu sein. In allen weiteren Gewerbegruppen fällt die Auslastung weit weniger optimistisch aus. Fast die Hälfte der befragten Betriebe hat im Durchschnitt rund 40 000 Euro in den Betrieb investiert. Drei von vier Betrieben wollen auch im kommenden Quartal Investitionen tätigen. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass die Beschäftigungszahlen im regionalen Handwerk bei nahezu vier von fünf der Befragten im Vergleich zum Vorquartal gleichgeblieben sind. Darüber hinaus haben acht Prozent der Betriebe zusätzliches Personal eingestellt.