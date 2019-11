Verkehr : Handy am Steuer, nicht angeschnallt: Die Trierer Polizei hat kontrolliert

Foto: dpa-Zentralbild/Z5328 Jens Wolf

Trier Die Polizei hat am Donnerstag in Trier rund 50 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen des so genannten „Trier Tags“ wurden laut Polizei zehn Fahrzeugführer verwarnt, weil sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

