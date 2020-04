Kostenpflichtiger Inhalt: Porträt : Berufung nach Maß – Eine junge Schweicherin näht Kinderkleidung im eigenen Unternehmen

Ursprünglich wollte Hannah Sophie Koller afrikanische Kleidung für ihre Tochter nähen. Einige Modifikationen später ist aus der Idee ein erfolgreiches Kleinunternehmen geworden. Foto: Hannah Sophie Koller

Schweich Ein Geschenk ihrer Mutter brachte die Wende: Wie sich Hanna Sophie Koller aus Schweich das Nähen beigebracht und ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat.



Die Idee war ursprünglich eine andere: Hanna Sophie Koller, gelernte Fremdsprachenkorrespondentin aus Schweich, wollte für ihre kleine Tochter afrikanische Kleider kaufen: bunt, aus Baumwollstoffen mit Batikdruck. Doch ausgefallene Kleider nach ihrem Geschmack gab es nicht viele, afrikanische fast gar nicht. Da packte die junge Mutter eine uralte Nähmaschine aus, bestellte Waxprints, so werden die farbenfrohen Stoffe genannt, und legte los. Fäden rissen, immer und immer wieder, auch der sprichwörtliche Geduldsfaden. Ihre Mutter schenkte ihr eine neue Nähmaschine – der Wendepunkt. „Sonst hätte ich sicher nicht durchgehalten“, sagt sie heute, rund zwei Jahre nach den ersten Versuchen.

Kollers Kollektionen kamen gut an, bei Verwandten, Freunden, bei denen, die davon hörten. Heute hat sie Stammkunden und auf ihrer Facebookseite rund 3000 Abonnenten – und sie ist an einem Punkt, an dem es anfängt, sich zu rechnen, wie sie sagt.

Info Was Hanna Sophie Koller Näh-Anfängern rät Für alle, die mit Blick auf die aktuelle Situation Lust haben, die eigene Nähmaschine auszukramen, hat Hanna Sophie Koller einen Tipp: „Ich habe auf einer uralten Nähmaschine, die geradeso funktionierte, angefangen“, sagt sie. Mit jedem gerissenen Faden sei der Frust größer und die Lust kleiner geworden. Sie rät, mit einer gut funktionierenden Maschine zu beginnen. Was daraus werden kann, wenn man viel übt und dranbleibt, ist unter www.manjaco.de oder auf der Facebook-Seite der Autodidaktin unter www.facebook.com/manjaco.fashion/ zu sehen.

Wer ihre Produkte mit Stickereien und niedlichen Applikationen sieht, hat keine Kinderkleidung aus afrikanischen Stoffen vor Augen. „Ich musste mich irgendwann zwischen zwei Richtungen entscheiden“, sagt sie. Heute näht sie Kleider, Jacken, Rucksäcke, Geburtskissen mit Namen und Daten, Umschläge für Untersuchungshefte von Kindern, um nur einige ihrer Produkte zu nennen.

Sauber zu nähen, sei ihr wichtig, betont die 30-Jährige. Sie hat in den vergangenen 24 Monaten viel Zeit, schlaflose Nächte und Geld investiert, „um das zu tun, was ich schon immer hätte machen sollen.“ Sie hat sich Youtube-Videos angeschaut, Erfahrene gefragt, genäht und genäht, viel versemmelt und immer weitergemacht.

Ihre Kunden bestellen Unikate nach Wunsch. Doch die Autodidaktin hat sich eine Grenze gesteckt: „Ich würde nie etwas nähen, was mir gar nicht gefällt“, sagt sie. Grundlage ihres Tuns sind Schnittmuster, mal original, mal abgewandelt, – und eigene Ideen. „Viele kann man wiederverwerten“, sagt sie. Für den eigenen Bedarf näht sie etwa aus abgelegten T-Shirts von Mama und Papa Pyjamas für die Vierjährige.

Auf ihrer Facebook-Seite steht: durchgehend geöffnet. Tatsächlich? „Es hat bisher noch niemand nachts angerufen“, sagt sie und lacht. Aber sie sitze oft schon frühmorgens und bis spätabends an der Maschine. Besser gesagt an den Maschinen. Damit der Saum sauber ist, sie individuelle Stickereien aufbringen kann, hat Koller weitere spezielle Näh- und Stickmaschinen angeschafft. Beim Nähen vergesse sie die Zeit, sagt die junge Mutter. Ihre Tochter nähe schon eifrig mit. So könne sie gut für das Mädchen da sein und gleichzeitig arbeiten.