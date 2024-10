Burgerkette Hans im Glück in Trier: So geht es weiter

Tischlein Deck Dich GmbH & Co. KG. Das ist der Name der Betreibergesellschaft, die in Trier, Saarlouis und Kaiserslautern Hans-im-Glück-Burgergrills betrieb. Im Juli meldete die Firma Insolvenz an. Zuvor hatten Mitarbeiter keinen Lohn bekommen. Es drohten Standortschließungen.