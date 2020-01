Kabarett : Ein Komik- und Kabarett-Urgestein gastiert in Trier

Ein Komik- und Kabarett-Urgestein gastiert in Trier

Trier (red) Hans Werner Olm ist ein Komik- und Kabarett-Klassiker der speziellen Art. Seit fast 40 Jahren im Geschäft, gilt er als Steinbruch für viele, die sich in diesem mittlerweile inflationären Genre versuchen.

Aus Film und Fernsehen bekannt, unter anderem mit eigenen Formaten auf Pro Sieben und RTL, als Kolumnist, Produzent, aber vor allem in seinen Comedy-Paraderollen wie Luise Koschinsky oder Paul Schraada, bringt er die Republik zum Lachen. Am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, ist der Kabarettist, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher mit seinem Programm „Happy Aua!“ in seinen Paraderollen als Menschendarsteller im großen Saal der Tuchfabrik Trier zu sehen. Karten: 25,20 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996.