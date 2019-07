Kommunalpolitik : „Ich beklage nichts, ich sehe Verbesserungsmöglichkeiten“

Trier Die neuen Trierer Ortsvorsteher im Interview: Hanspitt Weiler (SPD) hat in Heiligkreuz Theo Wolber (CDU) abgelöst. Sein wichtigstes Projekt zielt auf einen besseren Zusammenhalt im Stadtteil.

Was ändert sich in Heiligkreuz?

Hanspitt Weiler: „Besonders wichtig ist mir eine transparente Amtsführung als Ortsvorsteher und im Ortsbeirat. Was passieren muss, ist, dass die Heiligkreuzer viel mehr über die Arbeit im Ortsbeirat wissen, ihre Anlaufstellen kennen und sich dadurch wesentlich stärkerer Zusammenhalt entwickelt.“

Weiler: „Zum Beispiel, indem ich Einladungen zu Ortsbeiratssitzungen veröffentliche und Einwohnerfragestunden vor jeder Sitzung einführe. Die Leute müssen ihre Anregungen mitteilen können. Ich werde eine wöchentliche Sprechstunde anbieten und dafür sorgen, dass die Protokolle der Sitzungen veröffentlicht werden, damit nachvollziehbar ist, was beschlossen wird, welche Meinungen es gibt und an welchen Projekten der Ortsbeirat arbeitet. Und ich will mit dem Ortsbeirat ein klares und nachvollziehbares Projektmanagement einführen.“