Zum Erfassen und Begreifen Den Trierer Dom gibt es zwei Mal

Blinde und Sehbehinderte können architektonische Schätze in Trier ertasten. So steht neben Dom und Liebfrauenkirche ein detailgetreues Bronzemodell der Doppelkirchenanlage im Maßstab 1:200. Die umlaufende Beschriftung der Gebäudeteile ist auch in Blindenschrift (Braille) ertastbar. Das 2019 aufgestellte Modell nach einem Entwurf von Hans-Joachim Woditsch ist zudem auf Sitzhöhe angebracht, damit es auch für Kinder und Menschen im Rollstuhl erreichbar ist.