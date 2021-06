Serie „Menschen und Motoren“ : Harald Bach war oft zwischen Wetter­au und Rhön unterwegs, heute genießt er Fahrten durchs Moseltal

Mehring Serie „Menschen & Motoren“: Mit Motorrädern aus den 1970er Jahren lebt Harald Bach in Mehring an der Mosel seine Biker-Leidenschaft aus. Der IT-Fachmann fährt eine Kawasaki Z900 und eine Honda CB 750 Four K2.