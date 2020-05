Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Gesundheitsamts-Chef Harald Michels : „Viele Leute haben seelisch gelitten“

Dr. Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamtes Trier/Trier-Saarburg. Foto: Roland Morgen

Trier Bereits in wenigen Wochen könnte damit begonnen werden, die Bevölkerung breit auf Antikörper gegen den Sars-Cov-2-Erreger zu testen. Meint jedenfalls Harald Michels, Chef des Trierer Gesundheitsamts. TV-Redakteurin Christiane Wolff hat mit dem Mediziner über Ansteckungsgefahren, Obduktionen und die Corona-Todesfälle in der Region gesprochen.

Herr Dr. Michels, Sie hatten gerade ein paar Tage Urlaub. Wie haben Sie die freie Zeit verbracht?

Harald Michels: Ich war zum Beispiel mit meiner Frau picknicken, bei wunderschönen Wetter in den Weinbergen bei Detzem. Und als am Mittwoch die Gastronomie wieder aufgemacht hat, waren wir auf einer der Gastroterasse am Zurlaubener Ufer. Ich habe es sehr genossen, mal wieder rauszugehen!

In Trier-Saarburg und Trier werden seit Tagen nur noch vereinzelt Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Erreger gemeldet. Aktuell ist von 13 Menschen in Stadt und Kreis bekannt, dass sie das Virus in sich tragen. Wie hoch ist da die Ansteckungsgefahr überhaupt noch?

Michels: Sehr gering. Wir hatten zwar vor einigen Tagen einen so genannten Hotspot – das Altenheim in Kell am See mit leider drei Todesfällen. Aber auch da ist es uns gelungen, die Infizierten schnell zu isolieren, die Mitarbeiter schnell aus dem Geschäft zu ziehen und die Ansteckungsgefahr einzudämmen. Auf der Straße und zum Beispiel auch in Restaurants ist zurzeit – wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden! – die Ansteckungsgefahr sehr gering. Ein Restrisiko kann man allerdings nie ausschließen.

Zur Person Dr. Harald Michels Dr. Harald Michels ist Leiter des Gesundheitsamts Trier/Trier-Saarburg. Der 66-Jährige hätte 2019 in Pension gehen können, hat aber verlängert und möchte bis Sommer 2022 weiter machen. Seit 1996 ist Michels Amtsarzt in Trier. Zuvor (1988 bis 1996) war er Gesundheitsamtsleiter in Wittlich, davor (1986 bis 1988) in Prüm. Michels hat in den 1990ern mitgearbeitet an der Aufstellung des bundesweiten Pandemieplans des Robert Koch-Instituts. Er gehört außerdem der RKI-Arbeitsgruppe Bioterrorismus an.

Im Landkreis gab es acht Tote, in der Stadt Trier einen. Litten diese Patienten eigentlich alle an Vorerkrankungen, die mit ausschlaggebend dafür waren, dass sie die Infektion nicht überlebt haben?

Michels: Ja. Hauptsächlich chronische Lungen- oder chronische Herzerkrankungen.

Ein infizierter Mann aus dem Kreis war zunächst aus dem Trierer Corona-Krankenhaus entlassen worden, weil sich sein Zustand verbessert hatte. Zwei Tage später ist er dann zu Hause kollabiert und schließlich gestorben. Was ist da passiert?

Michels: Zu Einzelfällen kann ich aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben machen. Es gibt bei Covid-19-Erkrankungen aber Fälle, in denen die Patienten zunächst vorübergehend gesunden und dann wieder eine Verschlimmerung eintritt. Wir wissen inzwischen auch, dass es zu verzögertem Nierenversagen kommen kann. Der Krankheitsverlauf kann sich dann relativ rasch fatal entwickeln.

Würde in solchen Fällen nicht eine Obduktion Sinn machen, um die Auswirkungen des Virus’ besser kennenzulernen?

Michels: Aus seuchenrechtlicher Sicht kann das Gesundheitsamt Obduktionen nur anordnen, um die Diagnose abzusichern. Aber bei Covid-19-Patienten ist die Diagnose ja klar. Aus wissenschaftlicher Sicht könnte eine Obduktion natürlich sinnvoll sein – aber das ginge nur mit dem Einverständnis der Angehörigen. Dazu kommt, dass das Robert Koch-Institut wegen der Infektionsgefahr für Ärzte und Helfer sehr harte Richtlinien für das Obduzieren von Covid-19-Leichen vorgibt. Solche Untersuchungen werden in Rheinland-Pfalz daher zentral in Mainz gemacht. Wir haben hier in Trier einen vergleichsweise eher einfach ausgestatteten Obduktionssaal.

Ohne konkreten Verdacht werden Menschen, die keine akuten Symptome haben, nicht getestet. Auch nicht die Kinder und das übrige Kollegium der Trierer Realschule, in der eine Lehrerin infiziert ist – obwohl Schüler und Kollegen über mehrere Tage Kontakt hatten. Welche Rolle spielt es dabei, dass noch immer ungeklärt ist, ob Krankenkassen oder öffentliche Gesundheitsdienst die Tests bezahlen müssen?

Michels: Diese Kostenfrage soll ja demnächst geklärt werden. Geplant ist, dass gesetzlich geregelt wird, dass auch bei asymptomatischen Fällen die Tests von den Krankenkassen bezahlt werden. Dann kann natürlich breiter getestet werden. Im Fall der Trierer Realschule waren alle erforderlichen Hygienemaßnahmen umgesetzt worden – die betroffene Lehrerin hatte einen Mund-Nasen-Schutz getragen, Abstandsregeln und Handhygiene waren erfüllt –, so dass eine konkrete höhergradige Ansteckungsgefahr nicht zu befürchten war.

Es fühlt sich nicht richtig an, dass es offenbar auch um die Finanzen geht in dieser Frage...

Michels: Bei Ausbruchssituationen in Krankenhäusern oder Heimen gibt es seit Mittwoch ja bereits die Weisung des Ministeriums, dass breitere Testungen auf Staatskosten durchgeführt werden dürfen. Und anlasslose Tests in der sonstigen Bevölkerung sind auch gar nicht unbedingt sinnvoll. Luxemburg hat jetzt zwar angekündigt, seine komplette Bevölkerung testen zu wollen. Beabsichtigt sind 20 000 Abstriche pro Tag. Bis alle Luxemburger getestet sind, wird es also rund sechs Wochen dauern. Das Gesamtergebnis ist dann schon wieder veraltet und sie können im Prinzip von vorne anfangen...

Aber die Dunkelziffer wäre dann klarer...

Michels: Dafür sind Antikörpertests hilfreicher. Voraussetzung ist allerdings ein hochwertiger Test, der keine falschen Ergebnisse liefert, und den gab es bislang nicht. Eine Firma hat jetzt allerdings einen Antikörpertest entwickelt, der wirklich zuverlässig sein soll. Geplant ist, diesen Test demnächst bei vielerlei Anlässen automatisiert einzusetzen – zum Beispiel, wenn Leute Blut spenden oder anonymisiert bei anderen Anlässen, bei denen Blutuntersuchungen stattfinden. Dann bekommt man eine breite, aussagekräftige Stichprobe aus der Bevölkerung.

Ab wann wird es solche seriellen Antikörpertests denn geben?

Michels: Ich denke, dass damit in den nächsten vier Wochen begonnen werden wird.

Anfangs wusste niemand, ob die Intensivbetten und Beatmungsgeräte im Trierer Corona-Krankenhaus und im Saarburger Krankenhaus ausreichen...

Michels: Nicht genau, das ist richtig. Aber bei der Aufstellung des Pandemieplans für Trier und Trier-Saarburg haben wir 2008 berechnet, wie viele Intensivbetten und Beatmungsgeräte wir im Falle einer Grippe-Pandemie mit einer Ansteckungsquote von 50 Prozent und entsprechend vielen Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, benötigen. Die Zahlen wurden über die Jahre an die wachsende Einwohnerzahl und das gestiegene Durchschnittsalter der Bevölkerung angepasst. Und ich schätze, dass selbst wenn die Infektionsrate bei der aktuellen Sars-Cov-2-Pandemie hier bei uns auf 50 Prozent gestiegen wäre – wovon wir ja meilenweit entfernt waren und sind – hätten die 126 Beatmungsgeräte ausgereicht, die wir wir aktuell bereits ohne die zusätzlichen Beschaffungen von Bund und Land in den Krankenhäusern in Trier und Saarburg vorgehalten hatten.

Auch im Landkreis und in Trier wurden in den vergangenen Jahren Krankenhausstrukturen abgebaut. Noch vor kurzem wurde bundesweit diskutiert, vor allem im ländlichen Bereich weitere Kliniken zu schließen. Was sagen Sie zur Situation hier bei uns?

Michels: Wir haben noch immer 2000 Betten für Trier und den Landkreis und liegen damit gut über dem Bundesdurchschnitt. Ich habe immer in Mainz dafür gekämpft, dass nicht weitere Betten abgebaut werden und dabei auch immer ins Feld geführt, dass im Falle eine Pandemie diese Bettenzahl dringend notwendig sein könnte. Es macht zudem auch keinen Sinn, die große Wirtschaftskraft des Trierer Gesundheitssektors zu zerstören. Wir haben spezialisierte Fachabteilungen – Herzchirurgie, Neurochirurgie, Kardiologie, Pädiatrie, Psychiatrie, Urologie, orthopädische Fachabteilungen, Gynäkologie und Geburtshilfe und eine hervorragende Augenabteilung zum Beispiel – die weit über die Region hinaus bekannt sind. Das zieht auch Patienten aus Luxemburg an. Betten abzubauen, auf dieses Geld zu verzichten und dann keine Reserven mehr zu haben, falls mal was passiert – zum Beispiel eine Pandemie – wäre nicht klug.

Als Leiter des Gesundheitsamts sind sie ja nicht nur für Pandemien sondern für den Gesamt-Gesundheitszustand der Bevölkerung zuständig. Was schätzen sie: Wie viele Menschen haben durch die Corona-Krise gesundheitliche Probleme bekommen, die nichts direkt mit dem Virus zu tun haben?

Michels: Ich glaube schon, dass viele Leute seelisch gelitten haben, gerade Singles, die zu Hause waren und keine Kontakte zu anderen hatten. Deshalb finde ich – angesichts der wenigen Fallzahlen, die wir hier haben – die Lockerungen auch gut, dadurch wird es wieder mehr Kommunikation geben.

Von den Krankenhäusern haben wir gehört, dass in den Notaufnahmen sehr wenig los war in den vergangenen Wochen. Zum einen spielt dabei wohl eine Rolle, dass vorher auch Patienten in die Notaufnahmen kamen, obwohl keine echte keine Notwendigkeit vorlag. Es könnte aber leider auch Fälle geben, in denen Leute aus Angst vor Ansteckung zu Hause geblieben sind, obwohl ein Arztbesuch dringend geboten gewesen wäre. Zum Beispiel muss jeder unklare Brustkorbschmerz, der länger anhält, sofort untersucht werden, damit man Herzinfarkte erkennt. Auch bei plötzlichen Sprachstörungen, die Anzeichen für einen Schlaganfall sein können, darf man nicht zögern und muss sofort ins Krankenhaus!

Kennen Sie konkrete Fälle?

Michels: Nein. Das wird erst im Nachhinein festzustellen sein, wenn man sich die Todesursachenstatistiken anschaut. Also, ob es mehr Herzinfarkt- oder Schlaganfall-Tote gegeben hat. Aber diese Statistiken liegen uns immer erst mit einigen Monaten Verzögerung vor.

Nach der Gastronomie dürfen demnächst – mit Auflagen – wieder Fitnessstudios, Museen, Schwimmbäder, Sporthallen, Saunen und so weiter öffnen. Auch in Schulen und Kitas nimmt der Betrieb weiter zu. Haben Sie eigentlich Angst vor einer zweiten Infektionswelle oder können Sie nachts ruhig schlafen?

Michels: Ich habe eine große Hoffnung, nämlich, dass die Ausbreitung des Virus vom Wetter abhängig ist. Gerade heute Morgen habe ich eine Veröffentlichung gelesen, nachdem das Virus sich ab einer relativen Luftfeuchte von 40 Prozent nicht mehr so leicht überträgt. Und warme Sommerluft ist grundsätzlich feuchter als kalte Luft. Das könnte die Pandemie in den nächsten Monaten in Schach halten.

Und was machen wir dann ab Oktober, wenn die Witterung uns nicht mehr hilft?