Benefizaktion : Harry Hut rezitiert Gedichte für die Villa Kunterbunt

Trier Als Überraschung für die Lieben, oder als Belohnung für sich selbst. Die kleine Benefizaktion von Harry Hut lässt Gedichte zu etwas Besonderem werden.

Der bekannte Trierer Theaterrentner, Lyriker und Geschichtenerzähler Heribert Schmitt alias Harry Hut ist auch in der Corona-Pandemie aktiv für eine gute Sache. „Ich habe viel Zeit und will wieder für die Villa Kunterbunt aktive sein“, sagt der 68-Jährige.

Coronagerecht geht das über das Telefon: „Ich lese Ihr Lieblingsgedicht, für welchen Anlass auf immer, und schicke es Ihnen als Audio-Datei aufs Handy.“ So umschreibt er seine Aktion, die sofort starten kann.

Für sich persönlich will er dafür kein Geld nehmen. Aber 50 Euro für die Villa Kunterbunt, der Nachsorge-Einrichtung für schwer kranke Kinder am Klinikum Mutterhaus, die wünscht er sich für seine Stimmkünste. „Die Einrichtung kann das gerade in diesen Zeiten sehr gut gebrauchen“, ist er überzeugt.